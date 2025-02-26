菲國被綁架斷指中學生獲救 警方稱主嫌為中國人

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（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）菲律賓內政部今天宣布，上週被綁架且斷指的一名國際學校學生，已經平安獲救，警方正在追捕綁架集團成員，主嫌是中國人。

菲律賓內政部長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）今天召開記者會說，警方昨天在馬尼拉以南的帕拉納圭市（Parañaque）一條公路旁，救回這名就讀於英國學校的男中學生，他的手部綁有繃帶。

芮慕拉說，在警方的強力追捕下，綁匪被迫丟下肉票，雖然手機訊號顯示綁匪仍在數百公尺的距離之內，但警方以保護受害人安全為優先，決定暫停追捕。

他證實受害人的右手小指，有一部分遭綁匪切斷，現已在醫院治療。

警方於20日下午接獲受害學生家屬報案，稱受害人放學後失蹤，不久後警方發現用來載送受害人的車輛遭棄置路旁。

次日，警方在馬尼拉以北布拉坎省（Bulacan）的另一輛汽車內，發現家庭司機的遺體，以及一些照片、綁架計劃等。

綁匪向受害人家屬勒索2000萬美元（約新台幣6億6000萬元）的贖金，遭家屬拒絕。不久，家屬就收到綁匪切割受害男童手指的影片。

這起事件引起民眾對菲律賓治安情況的擔憂，綁架案發生在大馬尼拉地區新興發展區，治安理應良好。

芮慕拉指出，綁架案主嫌為中國籍，之前在離岸博弈產業工作，涉及另一起在餐廳內槍殺中國人的案件。

離岸博弈產業是指在菲律賓營運的線上賭博公司，工作人員大多來自中國，主要服務對象是中國客戶。

許多離岸博弈公司被指涉及詐騙、洗錢、綁架甚至謀殺等非法活動，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年7月限期年底前鏟除這個產業，相關外籍員工必須在年底前離境。

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如今期限已過，一些離岸博弈公司縮小規模轉至地下，藏身住宅區繼續運作，菲律賓政府正全力查禁中；一些失業的離岸博弈產業員工，也因經濟拮据鋌而走險，從事各種不法活動。

警方資料顯示，菲律賓去年發生32起綁架案，其中8名肉票是中國人；今年以來，菲律賓已發生8起綁架案，其中2名肉票是中國人。（編輯：唐佩君）1140226