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俄國排除歐洲在烏克蘭派駐維和部隊的「任何選項」

2025/2/26 23:33
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（中央社杜哈26日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天表示，莫斯科不會考慮歐洲維和部隊派駐烏克蘭的「任何選項」，還說這類構想是要讓衝突升溫。他並透露，俄美外交官明天將會面討論雙方大使館事宜。

路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日與美國總統川普（Donald Trump）進行會談時，表態支持在烏克蘭部署維和部隊的構想，稱可藉此確保任何和平協議獲得遵守。

川普當時也說，他和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）都接受這個構想。但克里姆林宮之後出面表明，莫斯科對此抱持的反對立場並未改變。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）同樣曾說，若有任何戰後維和部隊駐守烏克蘭，他準備好派遣英軍加入。他預定明天與川普舉行會談。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）先前已稱這類提案「不可接受」，他今天再以可說至今最強烈字眼說明俄羅斯的反對立場，表示他們「無法考慮」關於歐洲維和部隊的「任何選項」。

正在中東國家卡達進行訪問的拉夫羅夫說：「川普稱有關部署維和部隊的決定只能在雙方都同意下做出，顯然指的是我方與烏克蘭。（但）沒有人問過我們相關意見。」

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他並表示：「這個由歐洲人強加的做法，主要是法國，但也有英國，目的是要...讓衝突加劇，並阻止任何嘗試使其緩和的努力。」

法新社報導，拉夫羅夫還提到，俄羅斯與美國的外交官明天將在土耳其大城伊斯坦堡開會，討論在美國前總統拜登（Joe Biden）任內雙方相互驅逐使館工作人員後，如今如何解決彼此間外交問題。（譯者：張正芊）1140226

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