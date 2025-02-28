2台男在日涉強盜致傷等案 入境成田機場被捕

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本東京都練馬區一棟透天厝的住戶2024年被闖入的人毆打，且大量現金被搶。東京都警視廳搜查一課懷疑2名台灣籍男子涉入此案，昨天依強盜致傷與侵入住居罪嫌在日本逮捕2人。

「時事通信社」報導，這2名男子分別為31歲與43歲，職業不明，在這起事件發生隔天就離開日本返回台灣，昨天再度入境日本成田機場後，被日本警方逮捕。

2人面對警方調查，均否認犯案。

他們被捕的原因是涉嫌在2024年11月30日上午2時40到50分左右，闖入練馬區大泉町一棟透天厝，並數度毆打睡在屋內的69歲男性居民臉部等處，並搶走裝著現金1850萬日圓（約新台幣412萬元）與房屋所有權狀的背包。這名老翁身體受傷，經過3週才痊癒。

警視廳搜查一課表示，這2名犯嫌在案發前2天，以短期居留名義從成田機場入境日本；來往犯罪現場的租賃車是在成田機場周邊租借，且租賃車是他們來到日本前就已預約好的。

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現場附近監視器曾拍到疑似為這2人的影片，他們在事發前數小時於附近徘徊，事發後逃離現場。

日本TBS電視台報導，警視廳指出，這2名男子都難以用日文溝通，初步研判與一連串的「黑工」強盜案（犯罪集團以打工名義在網路招募犯案執行者）相關度較低，目前正在調查詳細經過。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140228