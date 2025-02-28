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義大利精品Fendi推韓國繩結包 中國網友控剽竊中國結文化

2025/2/28 19:18（2/28 19:38 更新）
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Fendi品牌logo。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社首爾28日綜合外電報導）義大利精品品牌凡迪（Fendi）與韓國傳統工藝大師金恩榮合作，推出結合韓國繩結藝術的手提包，但遭中國消費者指控是「文化挪用」，剽竊中國結文化。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，凡迪於去年11月推出「攜手共創」（Hand in Hand）計畫，其中一款Baguette手提包是與韓國傳統繩結大師金恩榮（Kim Eun-young，音譯）合作，設計融入韓國繩結技巧，尤其是傳統上用於朝鮮王朝禮袍的「網綬」圖樣。

金恩榮說明，這項設計是受王室服裝的裝飾性技巧所啟發。金恩榮在韓國傳統繩結上的精湛技術，讓她列為首爾特別市非物質文化遺產第13號。

然而，一些中國網友不贊同凡迪對繩結技巧的描述，宣稱凡迪歪曲這項工藝的文化根源，並主張繩結傳統是與古代中國文化相關，尤其是唐宋朝代。

這項爭論在中國社群媒體新浪微博上引起關注，一些用戶在平台上聲稱這是「文化挪用」，相關議題昨天甚至成為熱搜話題之一。

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凡迪自其社群媒體帳戶上刪除與「攜手共創」計畫相關的貼文，並表示正在調查此事。據報，凡迪的客服部門接到許多關於這項爭議的抗議電話。

據報導，金恩榮複雜精巧的繩結藝術深植於韓國文化，她練習這項技藝已逾30年。凡迪Baguette手提包上的網綬圖樣，傳統上用於王室服裝，在韓國具有重要文化意涵。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140228

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