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川普出售政府房產清單一刪再刪 暫已從網頁消失

2025/3/6 15:47
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（中央社紐約5日綜合外電報導）川普政府昨天公布準備關閉或出售的440多處聯邦房產清單，但數小時後，清單刪除先前列出的華府建物，只留320處其他地區的房產，到了今天，甚至整份清單都從網頁消失。

先前張貼清單的網頁寫著：「非核心財產清單」。

美聯社報導，川普政府昨天以「不是政府運作核心」為由，公布可能關閉或出售的400多處聯邦房產清單，其中包括聯邦調查局（FBI）總部和司法部主要大樓。

總務署（General Services Administration,GSA）這份清單幾乎涵蓋每個州，從法院大樓到辦公大樓和停車場都有，還包括美國一些最知名的建築物。記者詢問總務署今天為何修改清單，尚未獲得回應。

但美聯社今天取得總務署發給員工的電子郵件，信中寫道，那份清單引起「極大的關注」，「不久的將來」，等總務署能「評估原本的清單，確定怎麼讓利益相關者更容易理解所列資產的細微差別」之後，會再重新發布。

總務署指出：「需要寫清楚，資產列入清單，不代表立刻就會出售。」

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最初被列入清單的不乏美國一些最知名的建築，像是位於華盛頓特區、作為聯邦調查局總部的胡佛大樓（J. Edgar Hoover Building），以及羅勃．甘迺迪司法部大樓（Robert F. Kennedy Department of Justice Building）、川普曾經營酒店的舊郵政大樓（Old Post Office）、美國紅十字會（American Red Cross ）總部，勞工部和住房與城市發展部（Department of Housing and Urban Development）總部等等。

總務署昨天提及這份清單時表示，「我們正在確定不屬於政府營運核心的建築物和設施，或待處置的非核心房產」，出售這些房產「確保納稅錢不會再花在空置或未充分利用的聯邦空間上」，也「有助免除昂貴的維護費用，讓我們能再投資於支持機構使命的高品質工作環境」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140306

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