川普砍外援衝擊 印尼：有能力續行各項計畫

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（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）美國總統川普大砍對外援助資金，並關閉負責援外的美國國際開發總署（USAID）。印尼外交部表示，目前影響仍不確定，但相信印尼有獨自進行各項計畫的能力，不須過度依賴外國資金。

印尼外交部發言人羅連夏（Rolliansyah Soemirat）6日說：「（關閉USAID）與印尼的目標一致，因為印尼目前正處於從受援助國轉型成捐助國的過渡階段。」

他補充，印尼作為20國集團（G20）成員國，經濟正快速成長，預計未來幾年還會更進一步增強。

針對USAID關閉後可能對印尼各計畫造成的影響，羅連夏表示，目前尚未獲得美國官方的詳細訊息，因此影響程度仍不確定。

但他強調：「印尼政府一直將來自各國的援助資金視為補貼，而非主要來源」。他說，印尼各項計畫的主要資金來源是國家預算。

不過，非政府組織（NGO）印尼愛滋聯盟（Indonesia AIDS Coalition）日前告訴中央社，據他們統計，印尼多個與愛滋防治及保護婦女和跨性別族群有關的組織已暫停運作、關閉辦公室，且有逾300人遭裁員。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天細數多個恐受衝擊的計畫，涵蓋疾病防治、反貪、衛生和扶植產業等領域。

報導指出，目前面臨風險的計畫包括2023年7月啟動的「消除和擺脫結核病」計畫，USAID資金凍結可能衝擊正在接受治療和接受援助的數百萬人。另外，可能受衝擊的還包括愛滋防治、安全飲用水和關注印尼民主政治與人權等計畫。

專家警告稱，若沒有美國資金的支持，印尼在反貪腐和公共部門問責上的進展可能面臨風險。

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除此之外，可能受影響的還有災難重建與扶植產業計畫。2004年的強震與海嘯重創印尼亞齊省後，USAID在當地的重建工作扮演重要角色。2006年至2011年間，USAID透過重建基金捐贈數百萬美元，援助亞齊省逾58萬名居民，並重建146公里長的公路，重振當地咖啡產業，並加強抗災能力。

目前，許多印尼NGO對美國凍結資金的態度相當低調，也不願接受訪問，據了解，主因是他們仍期盼美方能解凍資金。（編輯：周永捷）1140308