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越南20年來最大火災釀56死 負責人遭求處12年徒刑

2025/3/11 20:49（3/11 21:02 更新）
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越南河內市一棟違建公寓2023年發生火警，導致56人死亡。圖為事故現場被大火燒成焦黑的鐵窗。（中央社檔案照片）
越南河內市一棟違建公寓2023年發生火警，導致56人死亡。圖為事故現場被大火燒成焦黑的鐵窗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳家倫河內11日專電）越南河內市一棟違建公寓2023年發生火警造成56人死亡、44人受傷。檢方今天求處大樓負責人11至12年有期徒刑，另外7名地方官員和約聘人員等被求處緩刑兩年半至7年有期徒刑。

這棟違建公寓2023年9月12日深夜發生大火，地點位於河內市青春區姜亭里。越南大城市常可見到違建的小坪數公寓，因價格低廉，獲外省打工族青睞，然而在政商勾結下，施工監管常流於形式，引來居住安全疑慮。

河內市警方在事後針對起火原因說明，是事故大樓一樓停車場中一輛機車的電池電線短路所致，火勢接著蔓延至一樓的電力基礎設施。這棟公寓僅正門有一個出口，其餘三面都與民宅緊鄰，逃生不易，各樓層的消防規劃也不完善。

圖為事故現場一樓的停車場，兩排機車與電動車燒焦。（中央社檔案照片）
圖為事故現場一樓的停車場，兩排機車與電動車燒焦。（中央社檔案照片）

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，起訴書指出，這棟違建公寓的大樓負責人嚴光明（Nghiem Quang Minh）擅自改變設計，原本只能蓋6樓共33間房，最後蓋到9樓共45間房。2015年7月施工期間雖一度被勒令停工，但繳完1500萬越南盾（新台幣約1.9萬元）罰款後，相關單位就沒有再追蹤。

根據起訴書，嚴光明沒有繳交大樓設計文件，大樓蓋好也沒有進行消防驗收。這棟大樓2016年開始讓居民入住，警方在2018年至2020年期間多次指出這棟大樓違反消防法規，相關單位卻未採取行動。

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檢方建議以刑法「違反消防法規」等求處嚴光明11至12年有期徒刑；姜亭里兩名前副里長、前派出所副所長、前建設監管組長等7名官員及約聘人員因刑法「不負責任造成嚴重後果罪」等，分別被建議處以緩刑兩年半至7年有期徒刑不等。

統計指出，這起火警共造成56人死亡、44人受傷，是越南20多年來傷亡人數最多的一場火警，僅次於2002年發生在胡志明市國際貿易中心的一場火警，當時有60人死亡、70人受傷。（編輯：立高照芬）1140311

#火警
#河內市
#越南
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