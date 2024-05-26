越南河內大火14死 蝸居違建問題再現警方要查

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（中央社記者陳家倫河內26日專電）越南首都河內市一棟坐落在狹小巷弄內的長租民宿近日發生火警，造成14死，再次凸顯經濟發展下的蝸居與違建問題。河內市公安已經立案調查，要追究房東及政府管理部門的責任。

位於河內市紙橋區（Cau Giay）中和坊（Trung Hoa）中敬街（Trung Kinh）小巷子的一棟3層樓長租民宿，24日凌晨0時45分發生火警，事故共計造成14人死亡、6人受傷，目前仍有3人在醫院救治中。

越南媒體VTC News報導，河內市公安刑事調查部門決定對整起事故發動調查，釐清是否違反越南刑法第313條關於消防安全的規定。調查重點將放在房東及相關政府管理部門的責任。

這棟用來經營長租民宿的透天厝共有3層樓，坐落狹小巷弄裡，距大馬路約250公尺，消防車無法到達。民宿每層有4個房間，房東隔著院子住在對面的兩層樓裡，並在1樓買賣機車與電動腳踏車和維修，院子停滿機車與電動腳踏車。

河內市有逾800萬人口，許多迷你公寓和長租民宿坐落小巷內，且往往伴隨著違章建築，儘管遊走法律灰色地帶，卻因價格低廉，成了外省市流動人口密集居住的區域，一旦發生火警，死傷都很慘重。

以這次事故的長租民宿為例，平均每間房間的面積僅16平方公尺，走廊約60公分寬，進出的房門十分狹窄且全為木製，所使用的建材都很容易起火。火警發生後，現場濃煙密布，火勢並延燒至房東的家。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國會副主席陳光方（Tran Quang Phuong）表示，因為火勢直衝每個人的房間，這場火警被活活燒死的人比窒息而死的人還多，與以往的火災情況很不一樣。

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這次的14名死者當中，12人為房客，他們大多來自北越地區的其他省市，11人年齡在30歲以下，最年輕為23歲，最年長的則是37歲。另外2名死者為房東的64歲妻子及42歲的兒子。

河內市去年9月一棟迷你公寓發生大火，造成56人死亡、37人受傷。這棟迷你公寓同樣位於小巷內，且按規定只能蓋6層樓，最後卻「長成」10樓高，消防車停在400公尺外布水線灌救，救援過程艱辛。（編輯：張芷瑄）1130526