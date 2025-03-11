索馬利亞中部旅館遇襲 激進組織宣稱犯案逾10死

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（中央社索馬利亞首都摩加迪休11日綜合外電報導）多名武裝分子今天攻擊索馬利亞中部貝萊德文1家旅館，事發之際當地長老和官員正在旅館內開會。伊斯蘭激進組織「青年黨」宣稱犯案，還稱攻擊造成10多人喪生。

路透社報導，貝萊德文（Baladweyne）聯邦議員傑索（Dahir Amin Jesow）表示，截至目前至少已有4人喪生，但「我們仍在統計傷亡人數」。

事發之後「青年黨」（Al-Shabaab）發布聲明，宣稱犯下這起攻擊事件，並稱已殺害10多人。

青年黨經常在索國發動爆炸和槍擊事件，以試圖推翻政府，並建立以伊斯蘭律法（Sharia Law）為基礎的政權。

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目睹這次攻擊事件的商店老闆蘇雷曼（Ali Suleiman）說：「我們先是聽到巨大爆炸聲，接著是槍聲，然後又聽到另一次爆炸聲。」

蘇雷曼還說，政府軍與武裝分子交火後，卡海拉旅館（Qahira Hotel）的部分區域變成一堆瓦礫。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1140311