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馬來西亞強化科技執法 不仿效美國遣返非法移民

2025/3/12 17:12
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（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）馬來西亞近年來有不少外國人逾期拘留或非法入境遭逮捕，不過，馬來西亞內政部今天說，大馬不會仿效美國遣返非法移民，而是藉強化科技執法模式，降低非法移民人數。

馬來西亞位於東協國家的政經和交通樞紐，吸引鄰近的東協國家及南亞國家的勞工赴大馬工作，因此常發生簽證逾期居留的非法事件，大馬街頭也常有來自洛興雅、阿富汗、伊朗等地的難民。警察與移民單位已多次展開查緝。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、星報（The Star）報導，內政部副部長山蘇安紐爾（Shamsul Anuar Nasarah）今天在國會答詢說，從今年元月到3月10日為止，移民有關單位共執行2679次查緝行動，以涉嫌違反1959/63年移民法令，逮捕來自不同國家的9904名非法移民與348名雇主。從移民局拘留所遣返人數多達9199人。

對於美國川普政府緊收移民政策，遣返非法移民引發關注，他指出，馬來西亞不會跟隨美國政策，把非法移民遣返回原籍國，作為控制外國人進入大馬的更嚴格政策。

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山蘇安紐爾認為，內政部目前透過嚴格的入境前管制與關卡的有效科技執法，解決大馬的非法移民問題。

馬來西亞從2024年3月1日到2024年12月31日實施非法移民遣返計畫，逾24萬名非法移民到移民局自首，參與這項遣返計畫回原籍國，根據統計，登記回原籍國最多的非法移民來自印尼、孟加拉、印度、緬甸與巴基斯坦。（編輯：韋樞）1140312

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