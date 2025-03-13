日本發行新鈔後 首見使用新版偽鈔遭舉發案例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）日本東京都警視廳今天宣布，1名男子因涉嫌使用偽造新版紙鈔，遭警方以行使偽造貨幣罪嫌逮捕。警視廳指出，這是日本首起因使用偽造新版紙幣而遭舉發的案例。

日本2024年7月開始流通首批新版紙鈔，是睽違約20年再度發行新鈔。鈔票上的肖像採用3D防偽技術，人物包含澀澤榮一、津田梅子、北里柴三郎。

「讀賣新聞」今天報導，消息人士透露，這名27歲男子2月10日疑似在東京都新宿區的便利商店，使用新版面額1萬日圓的偽鈔購買飲料與香菸。店員察覺鈔票質感等有異樣後報警處理。

這名男子在本月11日被捕，之後向警方坦承犯案。

警視廳11日以行使偽造貨幣罪嫌搜索這名男子的住家，結果查獲家用印表機與總共50張以上疑為偽造的新版1萬日圓與5000日圓紙鈔。

被查獲的假鈔沒有浮水印、帶有紅色，而且「全像攝影」部分並未發光。新版真鈔上面，防偽肖像採用「全像攝影」（Holography），鈔票傾斜時，表面的肖像看起來立體可動。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，警視廳也在男子家中查獲與此案編號相同的假鈔。

東京都已發生數起類似案例，有便利商店與計程車業者拿到偽造新版紙鈔。警視廳正調查這些案件與該名犯嫌的關聯性。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1140313