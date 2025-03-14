傳阿聯國安顧問將訪美 爭取購買更多輝達AI晶片
2025/3/14 13:56
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）路透社今天援引彭博（Bloomberg News）報導，知情人士說，阿拉伯聯合大公國一名高階官員計劃訪問華府，敦促更容易取得美國技術，並討論在美國的投資。
彭博報導，阿聯國家安全顧問、同時也是總統胞弟的塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）預計最快將在下週與美國總統川普的部會官員見面。
這些官員可能包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財政部長班森特（Scott Bessent）與國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz），不過還不清楚總統川普是否將參與會議。
阿聯最關心的是購買輝達（Nvidia Corp）等公司先進晶片的能力。這個波斯灣國家正努力成為人工智慧（AI）發展區域強國，並已挹注大量資金用於訓練AI模型的資料中心。
但今年初，美國政府收緊對AI晶片出口的限制，像是輝達製造的晶片，同時也在尋找方法阻止中國取得先進技術。
根據這些規定，日本、英國、韓國與荷蘭等國家基本上將被排除在這些規則之外，而包括阿聯、沙烏地阿拉伯與新加坡等其他國家將面臨一些限制。
美國商務部與阿布達比媒體辦公室（Abu Dhabi Media Office）都未回應路透社的置評要求，輝達發言人則不願置評。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
阿聯是富裕的石油生產國，渴望獲得更多的美國技術來建造自己的先進科技產業，但美國已對阿聯與中國的熱絡關係表示擔憂。
彭博報導，塔赫農是應川普政府要求訪美。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140314
- 傳阿聯國安顧問將訪美 爭取購買更多輝達AI晶片2025/03/14 13:56
- 2025/03/14 12:32
- 2025/03/13 15:31
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
陳其邁受邀參加輝達GTC大會 15日搭機赴美