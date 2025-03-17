川普政府大規模裁員 美國之音約聘員工收解僱信

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統川普政府今天對美國之音（Voice of America）和其他政府資助的媒體展開大規模裁員，此舉明確顯示政府希望大舉裁減長期以來被視為對美國影響力至關重要的媒體。

在美國之音所有員工遭強制休假的翌日，約聘人員收到電子郵件，通知他們將於3月底被解僱。

多名員工向法新社證實這封電子郵件，信中還要求約聘人員「必須立即停止所有工作，不得進入任何機構建築物或系統」。

約聘人員占美國之音員工總數很大一部分，特別在非英語服務的員工中占有主導地位，但目前無法獲知最新數據。

許多約聘人員並非美國公民，這意味著他們可能仰賴這份很快就要失去的工作來申請簽證，以留在美國。

大多數美國之音的全職人員擁有更多法律保障，他們未被立即解僱，但仍處於行政休假狀態，同時也被告知不用工作。

美國之音創立於第二次世界大戰期間，以49種語言向世界各地發聲，肩負著觸及沒有新聞自由國家的使命。

美國之音負責報導新聞自由與虛假訊息的記者史考特（Liam Scott）說，他也收到通知，須在3月31日打包走人。

史考特在社群平台X寫道，川普政府摧毀美國之音及其姊妹機構，是更廣泛瓦解政府行動的一部分，也是廣泛打擊新聞自由與媒體行動的一部分。

他說：「我長期報導新聞自由，過去幾個月在美國發生的事，可說是前所未見。」

由於美國之音的未來還不確定，部分服務因缺乏新節目而改為播放音樂。

川普本月14日針對美國之音的主管單位美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media）簽署行政命令，這是他大規模裁減聯邦政府的最新動作。

美國國際媒體署在2023財政年度擁有3384名員工，曾請求為目前的財政年度撥款9.5億美元。

這次大規模裁撤行動也凍結自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty），此電台成立於冷戰時期，主要受眾是前蘇聯集團國家；自由亞洲電台（Radio Free Asia）也遭凍結，其成立目的是向中國、北韓與其他媒體嚴格受限的亞洲國家提供報導。

白宮在昨天的聲明中表示，「納稅人不再為激進宣傳買單」。長期反共的美國之音報導向來穩重，這樣的指控在川普之前很少出現。

川普經常批評媒體對他的報導，曾質疑在美國之音設有「防火牆」確保其編輯自主的情況下，資助美國之音是否明智。

目前，中國和俄羅斯正大力投資國家媒體以與西方敘事競爭，中國經常提供免費內容給發展中國家媒體。

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中國官方媒體「環球時報」在一篇關於美國之音式微的評論中表示：「一些傳統西方媒體手中的信息（資訊）壟斷權力正在被打破。」

評論寫道：「當更多美國人開始穿破『信息繭房』（指資訊封閉環境），看到一個真實的世界、立體的中國，『美國之音』們的妖魔化敘事終將淪為時代的笑柄。」（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140317