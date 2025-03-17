快時尚Forever 21二度聲請破產 美零售店恐清算拍賣

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（中央社紐約16日綜合外電報導）快時尚服飾品牌Forever 21美國店經營公司已聲請破產，原因是大購物中心的客流量減少，以及網購競爭日益激烈；這是這家品牌在6年內第2次根據美國破產法聲請破產。

路透社，聲請破產可能意味著公司面臨清算。Forever 21在美國大約有350家商店，目前無法找到買家，其商標和智慧財產權，仍由品牌開發管理公司Authentic Brands Group（ABG）持有，未來可能以不同的形式存在。

由於電子商務的興起，加上美國大型購物中心式微，Forever 21一直處於艱困中。先前在2019年聲請破產，後來由ABG和購物中心運營商Simon Property的合資企業Sparc購下而脫離破產。

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Forever 21表示，旗下商店將進行清算拍賣，同時，在法院監督下展開出售部分或全部資產程序。

該公司提交給德拉瓦州聯邦地區破產法院的文件顯示，列估資產在1億美元到5億美元之間，負債在10億美元到100億美元間，債權人在1萬名至2萬5000名之間。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1140317