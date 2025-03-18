傳Alphabet恢復洽談 擬逾9900億收購資安公司Wiz

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（中央社班加羅爾17日綜合外電報導）路透社引述知情人士報導，科技巨擘谷歌（Google）母公司Alphabet正就收購以色列資訊安全公司Wiz進一步磋商，報價超過300億美元（約新台幣9900億元）。

報導說，這可能是Alphabet到目前為止最大規模收購案，報價比去年提出的230億美元（約新台幣7600億元）多約3成。Wiz去年7月以擔憂無法清除反托拉斯障礙為由取消交易。

Wiz當時在內部備忘錄中說，將會聚焦在首次公開發行（IPO）。兩家公司都未公開承認此事。路透社今天尋求置評，他們也未立即回應。

知情人士透露，相關協議尚未簽署，可能仍有變數。「華爾街日報」今天引述消息來源率先報導兩家公司洽談消息。

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如果這起收購案順利進行，將有助Alphabet進軍資安市場，並拓展旗下蓬勃發展的雲端基礎設施業務。

儘管外界普遍預期美國總統川普政府會放棄前總統拜登執政時期的一些反托拉斯政策，這項創造資安巨擘的交易仍然很可能引起密切關注。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140318