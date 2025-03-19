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美國蛋荒求助歐洲 義大利商家：恐無力出口

2025/3/19 07:32
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（中央社記者黃雅詩羅馬18日專電）美國雞蛋缺貨價格飆漲，美國政府近日積極向歐洲提出購蛋需求。義大利蛋業聯盟證實收到美國駐義大使館聯繫，但義國雞蛋目前恐無出口能力，僅能提供國內市場。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，美國向丹麥雞蛋協會提出購蛋請求之後，也陸續向義大利、德國、西班牙、法國、荷蘭和其他北歐國家提出要求。

報導指出，美國駐義大使館已聯繫義大利全國肉類和雞蛋農產品連鎖店聯盟Unaitalia，希望了解義大利在近幾個月內向美國出口雞蛋的能力與意願。

Unaitalia執行長聖法藍切斯柯（Lara Sanfrancesco）表示，她已向美方回覆，該聯盟所屬店家目前沒有向美國出口雞蛋的能力，聯盟產量約占義大利雞蛋總產量30%。她補充說明，「整體而言，義大利出口雞蛋的能力不大，產量僅能滿足國內市場」。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）日前報導，隨著美國雞蛋價格飆漲，旅客一直在墨西哥採購較便宜的雞蛋，有時也在加拿大採買。美國農業部禁止私自進口雞蛋，因為未經官方檢驗的蛋，有可能傳播疾病。

華爾街日報指出，美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）資料顯示，本財政年度截至目前，全國攔截雞蛋的數量比去年增加36%，在聖地牙哥（San Diego）甚至翻了一倍多；在德州邊界一些地區，這個數字增加了54%。

美國海關與邊境保護局表示，問題在價差，墨西哥雞蛋價格大約是美國的1/3。在美國一些市場，每一打（12顆）雞蛋價格已達10美元（約新台幣330元）或更高。

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晚郵報報導，美國雞蛋價格飛漲的原因是禽流感，造成大量雞隻死亡。歐洲雞隻也受禽流感衝擊，但雞蛋價差與美國仍大。

根據中央社記者在羅馬多家連鎖超市查詢價格，12顆裝的普通雞蛋價格平均4.5歐元（約新台幣160元），但有機品牌或特殊小農生產雞蛋則可能價格翻倍。（編輯：張芷瑄）1140319

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