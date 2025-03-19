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以國徹夜襲擊加薩釀逾400死 尼坦雅胡：只是開端

2025/3/19 08:35（3/19 08:43 更新）
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加薩走廊南部城市甘尤尼斯一棟建築物18日被以色列空襲摧毀。（路透社）
加薩走廊南部城市甘尤尼斯一棟建築物18日被以色列空襲摧毀。（路透社）
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（中央社加薩市/耶路撒冷18日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天警告，在巴勒斯坦飛地加薩徹夜發動的大規模襲擊行動「只是開端」，且未來與武裝組織「哈瑪斯」的協商「只會在砲火之下進行」。

法新社報導，根據由哈瑪斯（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部門提供的數據，以色列這場自1月休戰協議生效以來最大規模的襲擊行動，已導致400多人喪生。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今晚在錄影聲明中表示，「過去24小時，哈瑪斯已感受到我軍的實力，而我想向各位、向他們保證，這只是開端」。

以哈第一階段停火協議已經過期，由於兩方在該如何步入新一階段、進而終止戰爭這方面意見相左，導致協商工作陷入僵局。

尼坦雅胡在聲明中說，「從現在起，協商只會在砲火下進行」，他還說：「軍事壓力是讓更多人質獲釋的必要之舉。」

路透社報導，以色列表示，哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列擄走約250名民眾，目前仍握有59名人質。哈瑪斯指控以色列最新襲擊行動危及永久停戰協議的斡旋工作，但並未揚言發動報復。

目擊者表示，以色列戰車是自邊界另一側發射砲彈。巴勒斯坦衛生當局表示有408人喪生，單日死亡人數達加薩戰爭爆發以來最高之林。

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加薩市一名有著5個子女的65歲母親說，「這一晚宛如煉獄，感覺與戰爭爆發的頭幾日相差無幾」。

聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹（Tom Fletcher）表示，以色列這波襲擊下，停火期間做出的「少量進展」已付之一炬。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1140319

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