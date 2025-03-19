甘迺迪遇刺最後檔案公布 研判CIA對凶手了解更多

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國家檔案局（National Archives）今天公布最後一批有關前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案的檔案。在甘迺迪去世60多年後，各種陰謀論仍甚囂塵上。

綜合路透社與法新社報導，川普1月上任後不久就下令發布相關檔案，促使聯邦調查局（FBI）找出數以千件有關當年在達拉斯（Dallas）發生的甘迺迪遇刺案新文件。

司法部律師花費數小時詳細查閱後，第一批書面文件的電子版已於傍晚上傳於國家檔案局網站，總計約有超過8萬筆將公諸於世。

這些數位文件包括先前列為機密備忘錄的PDF檔案，讓人得以一窺在1962年險些引發核戰的古巴飛彈危機不久後，當時美國與蘇聯關係間瀰漫的恐懼氛圍。

許多文件反映了調查人員為了更深入了解槍手歐斯華（Lee Harvey Oswald）在蘇聯的經歷，以及追蹤他在1963年11月22日甘迺迪於達拉斯遇刺前幾個月的行蹤所做的努力。

歐斯華被認定是甘迺迪謀殺案的唯一槍手。過去幾十年來，司法部和其他聯邦機構一直重申此一結論。但民調顯示，許多美國人仍然相信甘迺迪之死是一場陰謀的結果。

專家不認為這一批新揭露的文件能改變既定事實，即當總統車隊經過達拉斯迪利廣場（Dealey Plaza）時，歐斯華從一所學校的教科書倉庫窗口向甘迺迪開槍。

研究甘迺迪的學者曾說，檔案局仍保存的文件不太可能包含任何爆炸性內容，也不太可能平息甘迺迪遇刺後甚囂塵上的陰謀論。

甘迺迪總統的侄子、現任衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）表示，他認為中央情報局（CIA）與他叔叔的死亡有關，但中情局稱這一指控毫無根據。

這些文件可能包含的揭露訊息是，即中央情報局對歐斯華的了解，較其先前所披露的還多，但仍有疑問的是，對歐斯華在暗殺案發生前6週曾訪墨西哥市（Mexico City）的情況，中情局還知道些什麼；在那次旅行中，歐斯華曾到過蘇聯大使館。

歐斯華於1959年叛逃到蘇聯，但於1962年返回美國；1963年11月22日甘迺迪遇刺；兩天後，歐斯華在移監時，被夜店老闆魯比（Jack Ruby）槍殺身亡。

根據2022年12月一批解密檔案，其中有一份是1990年細述一名曾任職前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）官員的任務報告；此人說，歐斯華叛逃後被KGB吸收。

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這名官員說，KGB在歐斯華因憂鬱和思鄉而返美後就沒有進一步聯繫，KGB「從未派他去殺甘迺迪總統」。

這些相關文件的公布，是依據美國國會於1992年10月26日通過的一項法案，要求在25年後公布國家檔案局保存、未經刪減的暗殺案記錄。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140319

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