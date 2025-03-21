美國威州最高院法官選舉前 馬斯克發錢助陣保守派

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國威斯康辛州訂4月1日選出該州最高法院一名法官，馬斯克成立的美國政治行動委員會宣布，將對簽署請願書反對「激進派法官」的威州選民發送現金，並力挺保守派法官候選人。

法新社報導，科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）正在領導川普政府的政府效率部（DOGE）推動聯邦政府全面改革，但近幾週屢遭法官阻撓。美國總統川普（Donald Trump）近來籲請法院停止阻撓他施政。

馬斯克創設、力挺川普的「美國政治行動委員會」（America PAC）表示，將發送100美元現金（約新台幣3300元）給每一位簽署「反對激進派法官」請願書的威州選民。

馬斯克在社群媒體X平台轉貼的這份請願書，敦促威斯康辛州選民在4月1日之前簽署；威州預計在這天選出該州最高法院一名法官。

美國政治行動委員會力挺保守派的威州最高院法官候選人薛默（Brad Schimel），角逐這個重要席位。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬斯克於X平台發文說：「法官應依照成文的法律解釋法律，而非修改法條迎合他們個人或政治議題，威州登記選民簽請願書將獲得100美元，每推薦一人簽署可再獲得100美元。」

去年美國總統大選期間，美國政治行動委員會在堪稱兵家必爭之地的威斯康辛州發起每天抽100萬美元活動，送給簽請願書的幸運兒。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1140321