印尼開齋節返鄉人潮與消費下降 政府推經濟激勵措施

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（中央社記者李宗憲雅加達27日專電）印尼下週迎來開齋節，各地已出現返鄉人潮，但數據顯示，今年返鄉人次及開齋節前夕的消費支出皆呈下降趨勢。學者分析，因長期通貨緊縮、貨幣貶值、金價飆升及股市低迷導致購買力減弱。

印尼31日將迎來開齋節，假期從31日起至4月7日，許多人已陸續從首都雅加達返鄉。但根據交通部預測，今年開齋節返鄉人次為1億4648萬，與去年預測的1億9360萬相比，減少24%。去年共有2億4200萬人次返鄉。

另外，印尼工商總會（KADIN）預測，開齋節期間的資金流通將達到131.97兆印尼盾（約新台幣2636億元），低於去年的157.3兆印尼盾，顯示民眾消費支出比去年減少。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，加札馬達大學（UGM）經濟學者尤迪斯塔拉（Yudistira Hendra Permana）將消費支出下降歸因於購買力減弱，並解釋這是由於長期通貨緊縮、貨幣貶值、金價飆升及股市低迷所致。

尤迪斯塔拉表示，這些趨勢顯示印尼經濟正面臨壓力。

印尼股市3月18日一度暴跌7.1%，創下2011年來最大單日跌幅，並觸發COVID-19疫情以來首次熔斷機制。另外，印尼盾最近持續走貶，25日一度下跌至1美元兌換1萬6641印尼盾，是1998年6月以來最低價位。

報導指出，購買力減弱也反映在消費者信心指數（CCI）上，該指數從1月的127.2點下降至2月的126.4點。

家庭消費是印尼的經濟支柱，也是經濟成長的主要來源，對國內生產毛額（GDP）成長率有很大的貢獻。去年家庭消費對經濟貢獻超過50%。

尤迪斯塔拉警告，需求減少恐嚴重影響中小企業，並說：「若中小企業受打擊，其連鎖反應會非常廣泛」。他建議印尼民眾要聰明地管理財務，但別採取極端的儲蓄措施，因為這可能會進一步減緩經濟活動。

印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）執行主任比馬（Bhima Yudhistira）則指出，今年開齋節的慶祝活動將不如往年熱鬧，他表示，「製造業的大規模裁員，削弱了企業盈利和工人收入，抑制了消費支出」。

印尼「輿觀」（YouGov）2月15日公布的調查顯示，2012名18歲以上的受訪者中，有58%的人計劃將開齋節獎金存起來。

不同於學者對經濟前景感到悲觀，印尼政府樂觀認為齋戒月和開齋節將支撐今年第一季的經濟成長。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）今天表示，開齋節通常會因消費增加而促進經濟發展，政府希望藉此推動第一季的經濟成長。

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為此，當局推出各種激勵措施，如機票和公路費用給予折扣、減免電費，以及針對部分行業免稅等。

艾朗嘉說，希望透過這些計畫維持消費支出並穩定經濟。（編輯：田瑞華）1140327