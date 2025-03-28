緬甸地震台灣特搜完成整備 超強搜救犬Amei待命

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（中央社綜合28日電）緬甸強震，國際人道救援輪值的屏東縣、桃園市消防局2支搜救隊80人完成整備；新北市通過最艱難搜救犬國際認證的領犬員羅浩芳與搜救犬Amei也已待命，待消防署指示即可配合趕赴救災。

桃園市政府消防局表示，接獲緬甸強震資訊後立即通知輪值人員，包括特搜人員35名、土木技師1名及衛福部立桃園醫院、長庚醫護人員4名，共40人完成個人、團體裝備，以及相關生命搜救器材整備。

屏東縣消防局特種搜救大隊表示，救災24小時投入，須保持每4小時換班人力，整備34名特搜隊員、5名醫護及1名土木技師待命。屏東縣特搜人員2年前曾支援土耳其強震救災，當時隊員頂著攝氏0度以下寒冷天氣尋找生還者，這次緬甸氣候相對炎熱，將持續關注當地天氣變化提供隊員事前整備。

新北市政府消防局傍晚表示，這次救援由新北市搜救隊領犬員羅浩芳與搜救犬Amei整備待命。這組搭檔台南大地震維冠大樓倒塌、花蓮地震雲門翠堤大樓倒塌、花蓮太魯閣列車事故中都曾出勤救災。

新北消防局資料，羅浩芳與搜救犬Amei民國112年在奧地利舉辦的「搜救犬世界盃錦標賽」、國際MRT（Mission Readiness Test）救援任務能力認證測驗，通過最艱難搜救犬國際認證，創下台灣史上最佳成績。

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高雄市消防局特搜大隊表示，高雄市3月輪值部分為領犬員和搜救犬，目前相關人犬整備完成，並在楠梓特種搜救大隊待命，進一步等候消防署通知。

由於目前震災災情還不明朗，高雄市消防局表示，若有後續需要第二波馳援，高市特搜大隊通過重型搜救認證縣市，依以往經驗救災能量可出動到60人以上，但具體需出動多少人，仍待消防署統籌分配通知，再與其他縣市人員一起組國家隊出發。（編輯：孫承武）1140328