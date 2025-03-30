范斯批丹麥未保護格陵蘭 再凸顯川普漠視傳統同盟

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（中央社格陵蘭首府努克29日綜合外電報導）美國副總統范斯（JD Vance）昨天指責丹麥在保護格陵蘭安全方面做得不好，並暗示美國更能保護川普總統敦促接管的這個半自治丹麥領土。

路透社報導，范斯造訪格陵蘭西北部的美軍皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）時表示，美國沒打算立刻擴大在格陵蘭的美軍部署，但將投入更多海軍船艦等資源。

他承諾尊重格陵蘭主權，但也暗示格陵蘭會看到與美國合作的好處；這番言論被丹麥總理認為不公平。

范斯說：「丹麥沒有跟上腳步投入必要資源來維持這座基地、維持我們的部隊，以及在我看來，（也沒有投入必要資源）確保格陵蘭人安全，不受俄羅斯、中國和其他國家極具侵略性的很多入侵行動。」他沒有詳述所謂的入侵行動。

川普屢次表示，出於安全考量，美國必須將1721年以來一直由丹麥控制的格陵蘭納入美國。

范斯對美國長期盟友和北大西洋公約組織（NATO）成員國丹麥的尖銳攻擊，再次凸顯川普政府對美國傳統聯盟的漠視。

尤其是范斯，他毫不猶豫地傳達了這類訊息。上月他出訪海外期間，對歐洲官員就歐洲大陸的言論自由和非法移民問題進行演說，後來又指責烏克蘭總統澤倫斯基在白宮舉行的會議上，未對川普表現出足夠的感激之情。

范斯昨天在格陵蘭表示，俄羅斯、中國和其他國家正對北極通道、行船路線和這個地區的礦物產生「極大興趣」，美國將投資更多資源來強化部署，包括海軍船艦和軍用破冰船。

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格陵蘭人對范斯此次訪問深感不安，但范斯保證會讓格陵蘭人民擁有「自決權」，美國會尊重其主權。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在社群平台X發布英文影片說：「我們願意接受批評，但容我說句實話，我們不喜歡這種談話語氣。這不是和親密盟友說話的方式。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140330