冰風暴襲擊加拿大東部 逾35萬用戶停電

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（中央社多倫多30日綜合外電報導）加拿大電力供應商Hydro One今天表示，週末期間受到冰風暴影響，安大略省部分地區有逾35萬用戶停電。

路透社報導，加拿大環境部發布冬季風暴警告，指首都渥太華（Ottawa），以及魁北克省（Quebec）與安大略省（Ontario）部分地區會降下凍雨，並有著雪混雜冰珠或轉變成冰珠的風險，這樣的氣候預料將持續至明天上午。

Hydro One在官網表示：「不堪凍雨重量而倒塌的樹枝和樹幹，是停電主要的罪魁禍首。」公司點出安大略省中部也有洪水風險。

根據官網訊息，截至今天下午，已有超過35萬用戶受到影響，預計於4月1日恢復供電。

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公用事業供應商Alectra旗下有約3萬5000用戶斷電，主要在多倫多（Toronto）以北城鎮巴里（Barrie）。他們說：「由於線路結冰，修復進度緩慢，但已出動所有可用資源。」

多倫多以北約135公里的奧瑞里亞（Orillia）宣布進入緊急狀態，原因是持續性的凍雨，導致大範圍停電、路面容易打滑、樹木高壓線傾倒、基礎設施受損。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140331