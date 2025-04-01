馬來西亞天然氣管線外洩引發大火 民眾驚逃已釀33傷

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（中央社吉隆坡1日綜合外電報導）馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）不遠的郊區今天發生天然氣管線外洩引發大火的事件，目前已知造成33人受傷。火舌直竄住宅區高空，迫使慶祝穆斯林開齋節（Eid al-Fitr）的民眾逃離住處。

綜合路透社、法新社和美聯社報導，雪蘭莪（Selangor）消防官員發布聲明說，目前已知造成33人受傷，其中6人送醫治療。消防人員目前仍在努力試圖撲滅大火。

大火造成多處住宅起火，救災人員正試圖救出受困的民眾。

聲明指出，這場好幾公里外都看得到的大火，是位於蒲種（Puchong）的「一條綿延約500公尺的天然氣管線外洩」引起。

受影響的管線隸屬國營馬來西亞國家石油公司（Petronas），閥門現已關閉。

馬來西亞國家石油公司說，大火發生在上午8時10分，事故原因還在調查中。

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受到大火影響，正在慶祝開齋節的居民不得不逃離該區。

距離事故地點200公尺外的一位居民告訴「星報」（The Star），「突然之間，我們聽到一聲巨響，接著陷入一片混亂」。這位居民說：「我們立即逃至屋外，且看到其他居民也紛紛逃出。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1140401