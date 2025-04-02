衛報：美防長暗指美挺台 但川普握有最終決策權

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（中央社台北2日綜合外電報導）英國「衛報」（The Guardian）報導，美國國防部長赫格塞斯的亞洲行顯示川普政府與亞洲保持接觸，但分析人士警告台北需步步為營。

共軍昨天在台灣周邊展開聯合演訓，派出船艦、戰機前往台灣海峽，並發布宣傳影片，針對北京所稱的「分裂活動」警告與懲罰台灣政府。

但這場軍演可能還有另一個目標受眾：華府，特別是美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）。而赫格塞斯剛結束亞洲行，他在訪問期間承諾美國將在印太地區對中國建立「可信的嚇阻力」。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）說：「圍繞這場軍演的宣傳也可能劍指美國，他們想說服川普政府，讓他們相信賴清德是麻煩製造者，並阻止美國維持對台灣的高度支持。」

自川普重返白宮以來，維持這樣的支持變得較不那麼可靠。川普公開質疑台灣的價值、指控台灣偷走美國工業，並戲劇性地背棄烏克蘭，種種行為讓許多台灣人開始懷疑，他們最重要的夥伴是否不再那麼可信賴。

但近日出現迄今為止最明確的跡象，表明美國計劃繼續支持台灣的自由，至少就現在而言是如此。

赫格塞斯3月30日在東京會見日本防衛大臣中谷元，宣布美國正在「重建嚇阻力」。赫格塞斯說：「美國致力於在包括台灣海峽的印度太平洋地區，維持力量強大、蓄勢待發和安若泰山的嚇阻力量。」

赫格塞斯在菲律賓會見總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）時也表示，兩國應該「肩並肩」嚇阻衝突。

赫格塞斯訪問亞洲期間，「華盛頓郵報」披露一份外洩的五角大廈內部備忘錄，內容指出將遏阻中國奪台列為優先目標，同時從中東與歐洲等地區撤出。

據稱這個備忘錄寫道：「中國是美國國防部唯一步步進逼的威脅（pacing threat），而阻止中國奪取台灣成為既成事實並同時保衛美國本土，則是國防部唯一步步緊逼的情勢（pacing scenario）。」

澳洲戰略政策研究所（ASPI）中國調查與分析主管貝書穎（Bethany Allen）說，赫格塞斯的發言與這個備忘錄「向美國的印太盟友與夥伴給予強有力的保證，讓他們認為美國將繼續在這個地區維持強大的軍事存在」。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）執行主任但若雲（Rorry Daniels）說，台灣必須謹慎行事，「避免被視為讓美國捲入代價高昂的戰爭風險中」。但若雲說：「川普政府是否視台北的行動為升高情勢，對美國如何因應突發事件至關重要。」

分析人士說，赫格塞斯的發言對台灣而言是好兆頭，但應該對此持保留態度。有些人提到，美國官員的言行與川普的說詞之間存在一些差距，這一點已經受到廣泛警告。

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美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）政治學者郭泓均（Raymond Kuo）說，赫格塞斯的發言反映了歷屆政府推動的「重返」亞洲政策的延續與加強，但存在派系考量。

郭泓均提醒，川普握有最終決策權，而川普一向以利益為重，且對台灣看法並不正面。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1140402