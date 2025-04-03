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TikTok面臨川普最後通牒 紐時：亞馬遜出手收購

2025/4/3 01:41
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（中央社西雅圖2日綜合外電報導）紐時今天報導，3名知情人士指稱，電商巨擘亞馬遜在最後一刻提出要收購TikTok在美國的全部業務。TikTok正面臨川普政府的最後通牒，須在4月5日前找到非中國買家，否則將在美國被禁用。

紐約時報（New York Times）報導，知情人士指稱，亞馬遜（Amazon）在致給美國副總統范斯（JD Vance）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的信中，表達了收購TikTok的意願。

據報導，參與相關談判的各方似乎未認真看待亞馬遜的提案。

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川普（Donald Trump）在1月時設定最後期限，要求中國網路科技公司字節跳動必須在4月5日前，找到一家收購子公司TikTok的非中國買家，否則將面臨美國的禁令。

白宮官員昨天告訴路透社，川普將在4月5日截止日期之前考慮與TikTok相關的最終提案。（譯者：陳正健）1140403

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