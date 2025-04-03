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川普對等關稅引發股市動盪 美元兌歐元劇貶2.6%

2025/4/3 20:19
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（中央社倫敦3日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）宣布對全球許多國家祭出對等關稅，引爆可能造成經濟衰退、推升通膨上揚的全球貿易戰，造成美元對歐元急貶、全球股市暴跌。

法新社報導，美元兌歐元今天一度劇貶2.6%，寫下十年來最大單日盤中貶幅；美元對日圓和英鎊也大幅走貶。

股市方面，日股基準日經225指數今天盤中一度暴跌逾4%。美國期貨指數大跌，其中汽車、精品及金融類股跌勢最重。

巴黎股市在歐洲股市當中跌最重，倫敦股市跌勢相對較小，因為與歐洲聯盟（EU）相比，英國受到川普關稅的打擊較輕。

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