中國報復川普新關稅 巴西可能從中受益

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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）中國今天宣布對美國進口商品徵收34%的報復性關稅，可能對巴西的國際貿易產生間接影響，使農業綜合企業受益。此外，Apple也可能在巴西擴大iPhone的組裝。

巴西FGV基金會農業經濟研究員塞里加蒂（Felipe Serigati）表示，如果中國對美製產品實施高額且持久的進口關稅，巴西自然會成為替代中國購買部份美國產品，尤其是農產品的首選目的地。

塞里加蒂指出，巴西與美國是某些產品的國際競爭對手，隨著中國進口關稅提高，先前由美國供應的部分產品可能由巴西補上，巴西農業綜合企業可能受益的是數量，而不是價格；巴西出口到中國的牛肉和棉花可能增加。

中國的報復和貿易戰升級對巴西的間接影響並非頭一遭，美國總統川普（Donald Trump）首任期內，巴西出口出現激增。當時，中國開始減少從美國購買大宗商品和石油，增加從巴西採購量；今年巴西的大豆收成創紀錄，中國有大量牲畜需要穀物餵養，巴西可從中獲益。

此外，蘋果（Apple）供應鏈聚集的中國、越南、印度和東南亞多國遭受衝擊，可能利用巴西規避川普徵收更高的關稅。根據巴西Exame雜誌報導，Apple可能從4月9日起在巴西擴大iPhone的組裝，以避免從中國和印度進口的手機徵收高額關稅。

目前，90%的iPhone都是從中國進口，其餘來自印度和越南，但從4月9日起，這些產品的稅率將分別達到34%、26%和46%。

巴西雜誌援引美國Rosenblatt Securities證券公司的數據指出，加上這些稅，美國的iPhone價格將上漲高達43%，例如iPhone 16 Pro Max的價格預計將從1599美元（約新台幣5.3萬元）上漲至2300美元（約新台幣7.6萬元）；而從巴西進口的產品稅率為10%，可為巴西生產這些產品創造難得的機會。

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根據Exame報導，Apple自2024年開始更新位於聖保羅州內陸朱恩狄艾（Jundiaí）的富士康工廠以來，一直在研究增加巴西的iPhone產量。

目前，iPhone 13、14、15的基礎型號已在巴西生產，並且已獲得組裝iPhone 16的授權。現在，Apple可能申請在巴西工廠生產其他機型，以避免美國徵稅。（編輯：韋樞）1140405