印尼駐美大使懸缺兩年 學者籲加速任命應對關稅政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）美國總統川普將對印尼商品課徵32%對等關稅，印尼媒體指出，印尼駐美大使本應在美國關稅政策中發揮關鍵作用，如說服川普降低稅率或撤銷對等關稅，但駐美大使已懸缺2年，學者呼籲政府盡快任命人選。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，及整體一致性10%的進口貨品關稅，印尼也在名單中，預計將被美國課徵32%對等關稅。

印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）經濟學家安德瑞（Andry Satrio Nugroho）對此表示，印尼出口高度依賴美國市場，川普對印尼商品課徵32%對等關稅，將對印尼多個產業產生重大影響。

安德瑞今天接受中央社專訪時表示，印尼電機產品、運動鞋、輪胎、棕櫚油和橡膠對美出口數量龐大，這些產業都會受到關稅衝擊。

他說：「廠商幾乎沒有其他選擇，要不降低價格減少利潤，要不削減產量，但無論如何，（這些）產業都面臨極大壓力。」

安德瑞解釋，可能受關稅衝擊的皆是勞動密集型產業，提高關稅將增加生產成本，可能導致企業縮減規模或裁員以控制支出。

印尼外交部3日表示，針對關稅措施，會持續與美國政府保持各層次溝通，並派高級代表團赴美談判。

安德瑞認為，印尼存在一些談判條件，並舉例，印尼是美國多項主要出口產品的重要市場，其中最大量是大豆。

他說，「印尼從美國進口大量大豆，對國內食品供應鏈至關重要，尤其是甜醬油、豆腐和豆豉的生產，都非常依賴美國大豆」。

安德瑞補充，其他可從美國進口的產品，還包括能源領域的石化產品和燃料，以及美國的飛機和國防設備。

另外，安德瑞還指出，印尼駐美國大使已經懸缺2年，這對印尼在外交和貿易上的參與度上，發出令人擔憂的訊號。

雅加達環球報（Jakarta Globe）日前指出，印尼駐美大使本應發揮關鍵作用，像是說服川普政府降低或全面撤銷對等關稅，但駐美大使一職自2023年7月以來一直空缺。

安德瑞說：「儘管美國是我們的第2大貿易夥伴，但我們已近2年沒有在華府派駐代表，這不僅是怠忽職守，更是漠視我們的國家利益。」

他舉台灣為例，儘管台灣也面臨遭美徵收32%對等關稅，但與印尼不同的是，「台灣一直保持積極且良好的貿易外交，並透過遊說保護其利益」。

透過 Google News 追蹤中央社

他認為，比起台灣，印尼似乎有點措手不及，這凸顯一項弱點，即印尼在華府缺乏積極有效的貿易遊說策略。

安德瑞呼籲印尼政府盡快任命駐美大使，「這不僅是填補外交空白，還能確保我們在談判桌上，有一名了解政治和經濟情勢，且能積極談判以減少關稅的人」。（編輯：陳承功）1140406