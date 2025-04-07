加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/300
首頁 / 國際

川普關稅衝擊 沙烏地股巿挫6.78%創5年最大單日跌幅

2025/4/7 01:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利雅德6日綜合外電報導）美國全面性貿易關稅政策導致全球股巿暴跌。沙烏地阿拉伯國營媒體報導，當地證券交易所指數今天重挫6.78%，創自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最大單日跌幅。

法新社報導，美國總統川普本週引爆的關稅攻勢已經造成全球股災，引發全面貿易戰和經濟衰退疑慮。

在沙烏地，國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）報導，沙烏地股巿指數今天收盤下跌超過800點，跌幅約達7%，「下跌情況創5年來之最」，包括國營能源巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）在內的企業都無法倖免。

「新聞頻道」報導：「川普關稅對全球巿場造成沉重打擊，今天尤其重創沙烏地巿場。」

報導指出，公用事業、銀行、電信、能源類股分別下挫8.4%、6.9%、5.9%、5.29%。

堪稱沙烏地經濟「皇冠上的寶石」的沙烏地阿美石油公司股價重挫6.2%。

國營金融專業報刊Al Eqtisadiah報導，沙烏地股巿「巿值一個交易日就下跌超過半兆里亞爾（約1330億美元）」，沙烏地阿美石油公司巿值暴跌逾3400億里亞爾是主因。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其他波斯灣國家股巿同步下挫，包括科威特主要指數跌5.7%、卡達證交所指數跌4.2%、阿曼王國的馬斯開特股巿收跌2.6%。

阿拉伯聯合大公國因已將週末改到週六和週日，其阿布達比和杜拜股巿今天沒有開巿。（譯者：何宏儒）1140407

#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#川普
#阿拉伯聯合大公國
#沙烏地阿拉伯
#沙烏地阿美石油公司
#科威特
#對等關稅
川普
美部長：對等關稅4/9勢在必行 將實施數天甚至數週分析：關稅戰不會太快結束 中國經濟持續受壓
COVID-19
張瑋麟投入加拿大聯邦選舉 有望成首位台裔國會議員血腥星期五創美股新紀錄 川普關稅後6兆美元蒸發
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美部長：對等關稅4/9勢在必行 將實施數天甚至數週
23
更多編輯台推薦新聞：