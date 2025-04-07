不滿北京忽視警告 川普批中國是關稅最大濫用者

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文怒批中國是關稅「最大濫用者」，並表示北京忽視他提出「切勿報復」的警告。

美國上週宣布對中國銷美商品加徵34%對等關稅，遭中國外交部指控「經濟霸凌」。隨後北京4日也宣布對美國進口商品加徵34%關稅。

美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，川普今天發文說：「油價下跌、利率下滑（慢吞吞的聯邦準備理事會應該降息！），食物價格下跌，這裡沒有通膨。長期遭霸凌的美國，往後每週將對霸凌美國的國家收取數十億美元關稅，這些關稅已經到位。」

他接著稱「市場正在崩潰」的中國是關稅「最大濫用者」，「在長期以來可笑的高關稅之上，剛調高34%關稅，不接受我對濫用關稅國家提出切勿報復（對等關稅）的警告」。

川普指出：「他們數十年來持續利用『美好的美國』，已經賺得夠多了！我們的歷任『領導人』應該為允許這種情況和其他許多發生在我國的事受到責備。讓美國再次偉大（Make America Great Again）！」

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上週末，中國外交部對川普政府的最新關稅措施予以抨擊。

中國外交部發表聲明說：「美國有關做法違背基本經濟規律和市場原則，罔顧多邊貿易談判達成的利益平衡結果，無視美國長期從國際貿易中大量獲利的事實，將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器。」（譯者：洪啓原/核稿：楊昭彥）1140407