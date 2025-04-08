俄收復失土勢如破竹 庫斯克州再奪回一村
2025/4/8 22:27
（中央社莫斯科8日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，已收復烏克蘭在俄國西疆庫斯克州占領的最後幾個村莊之一。烏軍去年8月對庫斯克州發動閃電攻勢，但俄軍如今已奪回大部分地區。
法新社等媒體報導，俄羅斯2022年2月展開全面軍事行動，兩年半後，烏克蘭去年8月對俄國庫斯克州（Kursk）發動攻勢，這是俄國本土自二戰以來遭受的最大規模外部侵犯。
烏軍曾在庫斯克州奪下數十個俄羅斯聚落、掌控數百平方公里土地，不過後來遭遇俄軍反擊，目前只剩下沿邊境一小塊土地仍在烏軍控制之下。
俄羅斯國防部今天指出，繼上個月收復區域樞紐蘇賈鎮（Sudzha）後，位在蘇賈鎮南方、烏克蘭邊境附近的古耶沃村（Guyevo）也已收復。
克里姆林宮對於庫斯克州大片領土遭基輔掌控7個月後，俄軍在當地的攻勢勢如破竹多所讚許。
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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天首度證實，烏軍正在毗鄰庫斯克州的俄羅斯貝爾哥羅德州 （Belgorod）展開行動。
不過克宮今天對此不予置評。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1140408
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