川普關稅引內鬨 馬斯克槓上貿易顧問納瓦洛

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）科技大亨馬斯克（Elon Musk）和美國總統川普的高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）因撼動全球的美國關稅政策歧見加深，馬斯克今天更公開抨擊納瓦洛「真是個笨蛋」。

法新社報導，納瓦洛向來對中國採鷹派立場，談到關稅問題也是數一數二強硬。他接受美國財經媒體CNBC訪問時，將矛頭指向電動車大廠特斯拉（Tesla）老闆、主導政府效率部（Department of Government Efficiency）的馬斯克。

納瓦洛說：「談到關稅和貿易，我們白宮的人都明白，美國人民也明白，馬斯克是汽車製造商。但他其實不是汽車製造商，在很多情況下，他是汽車組裝商。」

納瓦洛還說：「如果去他在德州的工廠…（會發現）電池來自日本和中國，電子產品來自台灣。」

世界首富馬斯克先前曾表態反對川普的新進口關稅措施。

馬斯克今天在自家社群網站X上一則納瓦洛受訪片段下方發文說：「納瓦洛真是個笨蛋。他在這裡說的話明顯不實。」納瓦洛在影片中說，特斯拉進口電池、電子產品和輪胎，並說馬斯克「想要便宜的外國零件」。

馬斯克還發出一連串留言，稱「特斯拉擁有美國製造程度最高的汽車。納瓦洛比一袋磚頭還蠢」。

白宮淡化這場紛爭。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在簡報會上被問到這場口水戰是否會損害白宮在關稅問題上傳遞的訊息時說：「男生就是這樣，我們會讓他們繼續公開爭吵下去。」

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李威特表示：「這顯然是兩個人對貿易和關稅有著截然不同的看法。」

生於南非的馬斯克近來支持在北美和歐洲之間建立一個自由貿易區的構想，這與川普的大規模關稅計畫背道而馳。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140409