加拿大深海礦商想繞過公海管轄機構 爭取川普放行開採

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（中央社紐約9日綜合外電報導）加拿大深海採礦商「金屬公司」（The Metals Company，TMC）為取得1項具爭議性開採行動的首份商業許可，正採取新策略繞過國際管轄組織、鎖定美國總統川普，令環保團體跳腳。

法新社報導，TMC想在太平洋海床開採多金屬結核（polymetallic nodule），這種礦體含有多種金屬，可用於製造電動車電池等高需求產品。

TMC想開採的區域是位於公海的克拉里恩-克利珀頓斷裂帶（Clarion-Clipperton Zone），那裡估計藏有210億公噸的多金屬結核。

TMC旗下數家子公司過去幾年來已利用國際海床管理委員會（International Seabed Authority，ISA）核發的許可在當地進行探勘，這個組織握有對公海海床的管轄權。

TMC原本打算今年6月向ISA申請開採許可，但ISA已費時10年試圖與成員國規劃出深海採礦準則，至今尚未核准任何業界開採合約，漫長的等待使得TMC尋求透過不同手段爭取到突破機會。

TMC把目光轉向選擇不加入ISA的華府，盼能利用美國在1980年通過的1份法案來取得商業開採許可，只要現任美國總統川普（Donald Trump）的政府願意配合。TMC看好川普不想從中國或其他對手國家進口礦物的渴望，勝過對環境的顧慮。

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然而，TMC的策略轉變不僅激起ISA成員國的憤怒，也令擔憂深海採礦衝擊的環保非政府組織（NGO）大為不滿。

海洋基金會（The Ocean Foundation）法務人員杜布希（Bobby-Jo Dobush）對法新社表示，利用深海採礦來「取得礦物，是最糟糕、對環境破壞最大也最昂貴的方式」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140409