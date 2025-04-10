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美俄換囚 芭蕾舞者獲釋交換違反美出口管制男子

2025/4/10 21:26
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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，因違反出口管制而在美國面臨最高20年徒刑的彼卓夫（Arthur Petrov）已經獲釋。俄方以釋放芭蕾舞者卡列琳娜（Ksenia Karelina）作為交換。

法新社報導，這是美國總統川普今年1月上任，並呼籲與俄國和解以來，雙方第2次換囚。

俄羅斯聯邦安全局發布聲明表示，擁有美俄雙重國籍的卡列琳娜被俄國法院認定叛國，遭判處12年徒刑，這次換囚以她換回彼卓夫。

俄羅斯聯邦安全局發布的影片顯示，雙方在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）一座機場進行換囚，現場約有十多名身著西裝、臉部經模糊處理的人員監督過程。

彼卓夫在影片中說他感覺「還不錯」，只是很疲憊。

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33歲的彼卓夫擁有俄德雙重國籍，他於2023年在賽普勒斯被捕，隨後被引渡至美國，罪名是將美國製電子元件出口到俄國作軍事用途。

美國司法部指出，彼卓夫明知微控制器和積體電路不能合法出口至俄國，仍試圖購買相關產品。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140410

卡列琳娜
美俄換囚 捐款援烏身陷牢獄之災芭蕾舞者獲釋
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