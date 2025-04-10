美國3月CPI年增2.4%低於預期 受能源價格暴跌影響

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）受能源價格暴跌影響，美國3月消費者物價指數（CPI）有所降溫，年增率為2.4%，此時消費者和企業對美國總統川普（Donald Trump）近來宣布的關稅措施嚴陣以待。

法新社報導，川普上週宣布對部分國家輸美產品徵收最高接近50%的關稅，後續引發全球股市暴跌、債券殖利率急升。然而，他今天大幅改變對中國以外所有國家的對等關稅政策。

美國勞工部今天發布聲明表示，在關稅措施引發市場劇烈波動前，美國3月CPI有所降溫，與去年同期相比增加2.4%，低於經濟學家預測，與2月相比則萎縮0.1%。

美國勞工部在聲明中指出：「衡量能源價格的分項指標在3月下降2.4%，其中汽油項目下滑6.3%，抵銷電力和天然氣項目的升幅。」這能解釋為何上月能源價格稍微下滑；上月衡量食品價格的分項指標則上升0.4%。

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扣除波動較大的食品和能源價格項目後，3月核心CPI月比微升0.1%，年增率為2.8%。

美國勞工部表示，這是「2021年3月以來最小的年增率」，也低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和華爾街日報（The Wall Street Journal）訪調經濟學家預測的的中位數。（譯者：王嘉語/核稿：洪啓原）1140410