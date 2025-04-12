格陵蘭任命首位北極會議大使 承諾永續發展

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（中央社哥本哈根11日綜合外電報導）格陵蘭今天任命首位北極會議（Arctic Council）大使，並承諾將促進原住民的永續經濟發展，以及推動極地社區的綠色能源轉型。

路透社報導，值美國總統川普試圖控制格陵蘭，以及世界大國對北極地區的競爭日趨白熱化之際，格陵蘭將擔任為期兩年的北極會議輪值主席。

北極的土地和海床下蘊藏著化石燃料和礦物，隨著全球暖化，這些化石燃料和礦物可能會變得更加容易取得。

北極會議不處理軍事安全問題，而是作為處理汙染、經濟發展和搜救任務等議題的合作平台。北極會議由8個北極國家組成：美國、加拿大、挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、冰島和俄羅斯。

在格陵蘭首都努克（Nuuk）舉行的一場活動上，外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）概述格陵蘭擔任這個角色的優先考量，包括永續經濟發展、心理健康、性別平等以及賦予北極原住民社區權力。

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格陵蘭駐華盛頓外交代表處代表赫格（Kenneth Hoegh）被任命為新任北極會議大使，代表丹麥王國。

這項任命是在丹麥和格陵蘭發生爭執之後做出的，格陵蘭主張在外交事務上扮演更重要角色。格陵蘭去年反對哥本哈根任命丹麥人出任北極會議大使，堅持這個職位應該由格陵蘭人擔任。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140412