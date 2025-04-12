傳與范斯言論劃清界線 格陵蘭美軍指揮官遭撤職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥本哈根11日綜合外電報導）美國駐格陵蘭軍事基地指揮官因批評華府對格陵蘭的政策，遭到革職。美國總統川普覬覦丹麥半自治領土格陵蘭已久。

法新社報導，麥爾斯（Susannah Meyers）上校去年7月出任格陵蘭（Greenland）皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）指揮官。據報導，她讓自己、讓基地與副總統范斯（J.D. Vance）到訪基地期間批評丹麥及丹麥對格陵蘭管理的言論劃清界線，於范斯到訪兩週後遭到撤職。

美國太空軍（US Space Force）昨天深夜在聲明中指出：「指揮官應當遵守最高行為標準，尤其是在履行職責時保持中立。」

聲明內容沒有進一步闡述，但美國軍事新聞網站Military.com報導，麥爾斯3月31日向皮圖菲克基地所屬人員發送一封電子郵件，「目的似乎是在范斯到訪之後凝聚空軍、守護者（Guardian），以及任職當地的加拿大人、丹麥人與格陵蘭人的團結」。「守護者」是美國對太空軍成員的專稱。

范斯3月28日訪問基地時在記者會中表示：「我們向丹麥傳達的訊息很簡單：你們沒有為格陵蘭人民做好工作。你們對格陵蘭人民的投資不足，對這片不可思議、美麗廣闊土地的安全架構投資不足。」

格陵蘭與丹麥當局都將范斯到訪視為挑釁。

麥爾斯的電郵被人轉發給Military.com，內容寫道：「我不假定自己了解當前政治，但我確知，范斯副總統週五所談美國政府的擔憂，並不代表皮圖費克太空基地的立場。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）在社群平台X表示，「國防部不會容忍削弱指揮鏈（chain of command）或顛覆川普總統施政理念的行動」。

美國太空軍指出，已由李（Shawn Lee）上校取代麥爾斯。（譯者：屈享平/核稿：何宏儒）1140412