世衛就未來大流行病應對達原則共識 美國缺席談判

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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）談判會議聯合主席告訴法新社說，經過3年討論後，世衛成員國今天就未來如何因應大流行病達成協議。不過，美國並未參加這場協調談判。

法國駐世界衛生組織大使安普魯（Anne-Claire Amprou）表示，「我們原則上已經達成協議」，最終版本必須得到各成員國批准。

安普魯又說，各國代表15日將在日內瓦舉行會議，對這份具里程碑意義的疫情預防、準備與應對的文本進行最後潤飾，並正式達成協議。

這項協議內容需在5月底於日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）上，獲得所有成員國的最後批准。

歷經近24小時馬拉松式討論後取得這項突破後，現場響起與會代表長達數分鐘的熱烈掌聲。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「這是個非常好的訊號。你們都是創造不可思議的歷史的一份子。」

多位消息人士告訴法新社，討論主要癥結之一是在文本第11段，涉及大流行病相關衛生產品生產技術的轉移，特別是為了造福開發中國家的部分。拉丁美洲國家也在推動促進技術轉移。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，這個議題一直是貧窮國家爭論的焦點，他們認為富裕國家囤積疫苗和檢測工具。

製藥業為經濟主力的幾個國家反對強制將技術轉移的構想，並堅持應為自願進行。

一名代表說，這一問題已經解決，但截至今天下午仍未公布最新版本內容。

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美國總統川普今年1月大砍美國的國際援助計畫，而美國至今為止仍是全球最大援助國。

美國並未參加這次日內瓦的會談，川普重返白宮後表示，美國將退出世衛。專家表示，這將加劇全球衛生風險監測系統的風險。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140413