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傳中國有意聯合應對美關稅 韓：以雙邊對話為主

2025/4/14 17:13
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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）美中關稅戰開打，外媒報導稱中國政府向韓國、日本提案聯手應對美國關稅措施。韓國外交部表示，透過與美國對話尋求解決方案是最有效方式，目前仍基於此立場繼續與美方緊密協商。

韓國外交部並未證實中方是否就關稅問題與韓方接觸，僅表示知道中國近期透過各種雙邊或多邊管道，提及共同應對美國關稅等世界經濟不確定性的重要性。而韓方仍認為與美國的雙邊對話仍是因應美國關稅措施的最有效方式。

韓國代理總統韓悳洙今天也在經濟安保戰略工作小組會議中表示，這段時間已經透過與美國對話了解美方現況，並向美國總統川普仔細說明未來可能進行協商的立場，稱川普對此非常滿意，近一兩天雙方應該會就阿拉斯加液化天然氣（LNG）相關事項進行會議。

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路透社引述中國消息人士說法報導，為了應對美國的報復性關稅，中國政府已透過各地使館對各國尋求協助，提議共同應對美國措施，對象包括「韓國與日本、歐洲等美國友邦」。

中國國家主席習近平11日與西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）會面時，就曾表示中國與歐盟應一同面對美國的霸凌，今天起則將前往越南、馬來西亞、柬埔寨進行國是訪問，預期也將談及相關問題。（編輯：陳承功）1140414

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