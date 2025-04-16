菲期中選舉在即 總統小馬可仕民調表現下滑

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（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）菲律賓將於5月舉行期中選舉，根據菲律賓民調機構「亞洲脈動」今天公布的最新調查，總統小馬可仕的施政認可度與可信度均自前一個月下滑，是否會衝擊選情有待觀察。

「亞洲脈動」（Pulse Asia）定期就民眾對高層政府官員的施政表現進行調查，本次調查期間為3月23日至29日，受訪者為2400名成年菲人；被評量的高層官員包括總統、副總統、參議院議長及眾議院議長4人。

在施政表現方面，認可小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的民眾自2月的42%降至3月的25%，跌幅17個百分點；不認可的民眾自32%增至53%；無法決定的民眾自25%降至22%。

認可薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的民眾則自2月的52%上升至3月的59%，升幅7個百分點；不認可的民眾自26%降至16%；無法決定的民眾自22%升至25%。

就可信度而言，信任小馬可仕的民眾同樣是自2月的42%降至3月的25%；信任薩拉．杜特蒂的民眾則自2月的53%上升至3月的61%。

「亞洲脈動」說，薩拉．杜特蒂是唯一施政表現評價改善的高層官員、也是唯一獲得多數民眾信任的高層官員，但並未說明原因。

另一方面，就政府當務之急而言，69%民眾認為是通貨膨脹控制，36%民眾認為是薪資調升，掃蕩貪腐和打擊犯罪各28%，另27%民眾認為是縮減貧窮。

菲律賓將於5月舉行期中選舉，選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及議員，小馬可仕和薩拉．杜特蒂都在為自家陣營的候選人拉票。評論人士認為，這將是決定兩家族政治前途的一場對決。

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小馬可仕和薩拉．杜特蒂於2022年菲律賓總統大選時本是競選搭檔，但選後兩家族因對中政策、掃毒立場及政治利益等因素決裂。

本次調查進行時，薩拉．杜特蒂的父親、前總統羅德瑞戈．杜特蒂（Rodrigo Duterte）剛被小馬可仕政府送往荷蘭海牙不久，為其任內的侵害人權案件接受國際刑事法院審判；薩拉．杜特蒂本身則因涉嫌貪污及威脅刺殺小馬可仕，面臨國會彈劾。（編輯：張芷瑄）1140416