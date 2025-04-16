拜登批評川普政府大刀改革 恐危及社會安全福利

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國前總統拜登（Joe Biden）今天在卸任以來的首場重要演說中批評現任總統川普大舉改造政府，稱這樣的「大刀」行動恐危及美國人的退休保障。

法新社報導，拜登在芝加哥一場身障倡議者會議上說：「才不到100天，這屆政府就已造成這麼多傷害與破壞，發展之快令人震驚。」

拜登表示：「他們大刀砍向社會安全局（Social Security Administration），把7000名員工趕走。」社會安全局為國家級機構，負責發放退休金和身障福利。

他指出，社會安全制度（Social Security）「不只是一項政府計畫…還是我們作為一個國家所做的神聖承諾，我們知道社會安全制度對人民的生活有多重要」。

路透社報導，社會安全局每年向7300萬名年長者和身障人士發放1.4兆美元福利。川普在競選期間一再承諾不會動到社會安全制度的福利。

拜登選擇社會安全制度作為演說主題，目的是加強對川普大幅改革政府的行動施壓。

他特別強調川普與他的億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）藉「政府效率部」（DOGE）推動刪減社會安全局人力，導致社會安全制度「網站掛掉」，妨礙退休人士領取相關福利。

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全美有超過6500萬人仰賴這項社福計畫，華府政界口語上稱這項制度為「政治的高壓電軌」，以電氣化鐵路系統中的高壓軌道比擬特定議題極具爭議性，對選民來說相當敏感。

拜登表示，許多美國人「真的是靠社會安全制度來採買食物度日…對許多領取福利的人來說，那是他們唯一的收入來源。若被刪減或取消，對數以百萬計人而言會是毀滅性的打擊」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140416