加州鐵路電氣化有成 乘客減少暴露近9成致癌物質

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（中央社記者張欣瑜舊金山16日專電）加州火車去年夏秋之際完成電氣化轉型，今天傳出福音。加州大學柏克萊分校最新研究顯示，乘客接觸的致癌物質「黑碳」平均少了近9成，若以每百萬名列車長估算，可減少約330名列車長的額外癌症死亡風險。

加州火車（Caltrain）去年8月迎來首批電氣化列車，花了數週時間完成全面電氣化，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）研究顯示，轉型快速卻帶來顯著的空氣改善。

柏克萊分校今天刊出由環境工程系教授艾普特（Joshua Apte）的研究成果，研究也發表在「環境科學與科技期刊」（Environmental Science & Technology）。

艾普特去年在汰換柴油列車期間造訪加州火車站，「我很震驚整個車站充滿柴油煙味，柴油列車停在月台上空轉時噪音非常刺耳，廢氣也直接排放到社區中。」這促成他研究的動機，團隊在各個車站安裝黑碳監測器，並將空氣品質感測器攜帶至列車上。

根據艾普特和研究員克里夫（Samuel Cliff）的研究，加州鐵路電氣化使乘客減少暴露在致癌物質「黑碳」（black carbon）之中，接觸的黑碳平均減少了89%。

另外，根據估算，由於暴露於黑碳之中的情形大幅減少，乘客額外癌症死亡風險，即因特定環境因素所導致比原本自然狀況更多的癌症風險降低，平均每百萬名乘客減少51人，每百萬名列車長減少330人。

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博士後研究員克里夫進一步指出，「如果你把這個情況放在整個美國背景下來看，全國每天有數百萬人搭乘火車通勤，這代表每年可能可以預防數百起癌症病例。」

「這是一件我們應該在全國各地盡快完成的事情。」艾普特說，儘管電氣化列車比柴油列車安靜，且排放的溫室氣體較少，目前美國大多數通勤列車仍使用柴油燃料。他希望這項研究能促進更多美國地方政府效法亞洲與歐洲國家，加快鐵路電氣化腳步。（編輯：陳慧萍）1140417