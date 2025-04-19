加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／台灣燈會2030年擬邁向4.0新變革 考慮定點舉辦規模縮小
首頁 / 國際

疑煮飯釀禍 剛果民主共和國船隻起火翻覆143死

2025/4/19 14:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金夏沙18日綜合外電報導）剛果民主共和國官員今天表示，一艘載有燃料的船隻起火翻覆，造成至少143人死亡，數十人失蹤。

法新社報導，來自該地區的國民議會議員代表團團長洛庫穆（Josephine-Pacifique Lokumu）表示，西北部剛果河（Congo River）一艘木船15日發生火災，船上擠滿數百名乘客。

這場意外發生在赤道省（Equateur Province）首府姆班達卡（Mbandaka）附近，當地是魯基河（Ruki River）與全世界最深的河流剛果河交會處。

洛庫穆表示：「第一批罹難者遺體於16日發現，共計131具。昨天與今天又打撈出12具。其中幾具遺體已被燒焦。」

當地民間社會領袖洛孔多（Joseph Lokondo）表示，他協助埋葬亡者；他並說「死亡人數暫為145人：有些人被燒死，其他人溺水而亡」。

洛庫穆說，火災是船上烹飪時所引發的燃料爆炸所造成。

洛庫穆說：「一名婦女點燃餘燼做飯，導致距離不遠的燃料發生爆炸，造成許多兒童與婦女喪生。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

社群媒體流傳的影片顯示，一艘遠離河岸的長船竄出火焰，殘骸冒出滾滾濃煙，周圍小船上的人們目睹這一切。

目前尚不清楚船上乘客總數，但洛庫穆表示船上有「數百人」。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140419

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：