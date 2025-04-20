石破茂：日美匯率談判 將強調公平性

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（中央社東京20日綜合外電報導）在美國總統川普發動關稅攻勢，日美貿易談判引發全球關注之際，日本首相石破茂今天表示，在與美國進行任何匯率討論時，日本將強調「公平性」。

路透社報導，石破茂在日本放送協會（NHK）談話節目中表示，東京方面可能會擴大美國能源進口，並對美方指控日本汽車市場存在非關稅壁壘的說法，展現靈活彈性。

川普16日意外現身美日首輪談判，並聲稱「取得重大進展」。他表明，希望談判納入他的指控，也就是東京刻意讓日圓貶值，以讓日本出口商取得不公平優勢。

石破茂表示，有關匯率政策的具體討論，將由財務大臣加藤勝信與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）負責進行。

當被問及若美方要求協助拉抬日圓時，日本將如何回應，石破茂表示：「我們必須從公平性的角度來處理這個問題。」但他未進一步說明。

日本否認操縱日圓，但多年來一直努力避免強勢日圓對依賴出口的經濟造成衝擊，去年曾為支撐日圓而干預匯市。

加藤計劃本週將訪問美國華府，參加國際貨幣基金（IMF）春季會議場邊舉行的20國集團（G20）財長會議。外界普遍預期他將與貝森特舉行雙邊貿易談判。

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部分分析師表示，日本可能會利用超過1兆美元的美國國債作為貿易談判籌碼，但加藤這個月排除此選項。日本是美國國債的最大外國持有者。

被問到在會談中是否會提及日本持有美國國債時，石破茂表示：「這是基於雙方互信、全球經濟穩定，以及兩國經濟穩定達成的。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1140420