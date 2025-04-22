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賴總統：提高對美採購天然氣石油 既是關稅談判重點也能強化台灣能源韌性
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半空船出海、改變航線 全球航運業祭新措施因應關稅

2025/4/22 14:45
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（中央社巴黎21日綜合外電報導）最近幾週，不斷變化的貿易宣布讓全球航運業出現前所未有的動盪，業界不得不做些調整，試著適應美國新關稅。

法新社報導，產業專家注意到，近期出現的調整措施包括貨船半空船出海、運費波動以及航線可能改變。

美國總統川普1月重返白宮並發動關稅攻勢以來，全球經濟一直如雲霄飛車般波動。川普最近又改變主意，宣布先前公布的關稅暫停90天，針對中國的徵稅除外，再次打破了平衡。

羅蘭貝格管理諮詢公司（Roland Berger）運輸專家夏彭提耶（Alexandre Charpentier）表示：「在宣布這個決定前的3個星期內，我們看到貿易放緩，許多開往美國的跨大西洋和跨太平洋航線的船隻運量只有50%。」

在此期間，航運費下跌，許多公司為了謹慎起見，都持有庫存。

夏彭提耶表示：「上週開始我們卻看到相反的狀況，大家希望盡可能多向美國運送貨物，持續減少庫存，他們對空間的需求越來越大。」

價格又開始上漲。

美國政府17日決定針對中國建造和營運的船舶徵收新港口費，10月中旬開始實施，這對航運業帶來更多阻力。

川普政府先前已對大量中國進口產品徵收高達145%的關稅，導致部分產品的最高稅率高達245%。

全球下水船舶總數近一半為中國建造，領先韓國和日本。

●運費下跌

從長遠來看，航運公司預計運費將會下降，就像川普第一任總統任期中的2018至2019年那樣。

顧問公司麥肯錫（McKinsey）運輸和物流專家高斯林（Sandy Gosling）說，當時定期船公司「運力過剩、運費下降、營運成本增加，最終導致收入減少」。

當時的關稅低於川普今年宣布的關稅。

夏彭提耶表示：「很難預測未來，但在我們看來，最有可能的情況是某些航線將放緩，轉而支持東南亞或印度的其他國家。」

●調整航線

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赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd）表示，沒有看到大西洋上有任何變化，但其「中國需求大幅下滑，東南亞需求明顯成長」。

波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）在發給客戶的報告中表示，預計中美貿易將大幅下滑，而所謂「全球南方國家」（Global South）的貿易將會成長。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1140422

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