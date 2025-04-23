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澤倫斯基：有中國公民在俄無人機生產基地工作

2025/4/23 09:37
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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，中國公民在俄羅斯一處無人機生產基地工作，並暗示莫斯科可能從中國「竊取」無人機技術。

路透社報導，澤倫斯基在基輔舉行的記者會發表上述言論，數天前他曾表示，中國正供應武器和火藥給俄羅斯，首度指控北京直接對莫斯科軍援，中國則對此堅決否認。

藉由暗示俄羅斯可能在北京不知情下從中國取得無人機技術，澤倫斯基似乎對自稱在俄烏戰爭保持中立的中國的態度有所軟化。

烏克蘭近日對全球第2大經濟體中國的一連串指控，尤為引人注目，正值基輔在美方主導的外交行動中，試圖結束俄烏戰爭的敏感時刻。

澤倫斯基本月稍早指出，俄羅斯正透過社群媒體招募中國人民加入其軍隊，中國官員對此知情。澤倫斯基還稱基輔正試圖評估這些新兵是否獲得北京指示。

中國已重申對烏克蘭和平努力的支持，並稱相關各方應避免發表「不負責任的言論」，顯然是回擊澤倫斯基指控中國公民為俄羅斯作戰的說法。

澤倫斯基今天告訴記者，他已指示官員將其調查結果透過官方管道傳送給中國政府。

他說：「另外，我要求烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）將有關中國公民在無人機工廠工作的更多資料傳給中方。」

他表示：「我們認為，俄羅斯可能與這些公民達成協議，並在未經中國領導層同意的情況下，竊取這些技術。」

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俄羅斯或中國均未立即對此置評。

中國和俄羅斯宣布建立「無上限」戰略夥伴關係幾天後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）隨即於2022年2月派出數萬士兵入侵烏克蘭。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140423

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