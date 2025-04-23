東電第二度試取核燃料團塊 回收數公克樣本

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本東京電力公司今天宣布，成功地試驗性取出福島第一核電廠2號機的熔融核燃料團塊。這是繼去年11月之後，東電第二度試取燃料團塊，並預計把樣本送往研究機構檢測。

熔融核燃料團塊指的是2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內的爐心燃料和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的熔融核燃料團塊可能達880公噸。

熔融核燃料團塊放射線極強，無法輕易接近，因此取出燃料團塊被視為福島第一核電廠廢爐最大難關。

日本放送協會（NHK）報導，東電本月15日啟動第2次試取作業，並在本月17日使用設備夾取2號機圍阻體內部的熔融核燃料團塊，夾取到的樣本重量推估為數公克。而東電本月22日在圍阻體外，把這些樣本放進搬運用的金屬容器。

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東電今天上午10時15分宣布，金屬容器已經裝入另外一個專用容器，宣告第二次試取作業結束。這次取出的熔融核燃料團塊與去年11月第一次試取作業一樣，將被送往位於茨城縣的研究機構，以便相關人員分析性質與狀態。

「讀賣新聞」報導，這次試取的熔融核燃料團塊位置，較去年11月第一次試取時，更靠近反應爐圍阻體底部中心附近。而這次取出的樣本大小估計為7毫米以下，重量3公克以下，而且有數塊。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140423