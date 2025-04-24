日本民間擴大進口外國米 2025年料達4萬公噸

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（中央社記者戴雅真東京24日專電）日本民間企業從外國進口米糧的份量正在擴大，根據估算，包括兼松、神明等主要商社今年預估將進口約4萬公噸、相當於70萬人一年食用的米糧，達到去年進口量的20倍，當中超過半數將從美國進口。

根據日本政府4月公布的最新數據，上個月米價是去年同期近2倍，最近數個月來米價攀升，促使日本政府釋出部分緊急儲備米糧。

日本經濟新聞報導，即使日本政府釋出儲備米，日本國產米的價格依舊居高不下，包括AEON（永旺）超市在內的大型零售商及餐飲業者為了穩定供應，開始活用價格相對便宜的進口米。在與美國川普政府的關稅談判中，日本政府也正考慮把擴大免稅進口美國米作為談判籌碼之一。

猛暑導致日本稻米收成減少、國產米價格飆升，即使需要支付關稅，日本商社也開始推動購買外國米。

兼松計劃在今年12月之前進口2萬公噸外國米，以美國米為主。原本的進口計畫是1萬公噸，但目前簽約將供應給餐飲、零售業者的份量已經超過1萬公噸，兼松看好未來需求量將持續擴大，因此提高進口量。

日本政府每年有77萬公噸外國米可以用免關稅方式進口，被稱為「最低進口配額（Minimum Access，MA）」，其中最多10萬公噸可以用公開招標方式販售。去年，這10萬公噸全數由米商等業者得標。

民間企業進口的部分不在「最低進口配額」當中，業者採購時必須自行支付每公斤341日圓關稅。

米商神明預計在今年7月之前進口約2萬公噸的外國米，目前大多已與客戶完成簽約。神明表示，「進口米的需求上，（餐飲業者等）業務用與家庭用大致各佔一半。家庭用方面，不只是大型量販業者，甚至地方的小超市都有意願採購」。

木德神糧預計今年將結合政府和民間進口，採購外國米共1萬公噸。其他大型商社像是伊藤忠商事、丸紅、住友商事等，預料也會增加外國米的民間進口。

以往，必須要加上關稅成本的民間進口米，售價往往會比日本國產米高。因此，除非是日本沒有種植的稀有品種，否則很少進口外國米。然而猛暑和缺水導致日本稻米短缺，在截至2025年2月的11個月暫定統計中，2024年度的民間進口稻米量已經達到1497公噸，是2023年度的4倍以上。

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根據東京都的米商，即使進口米必須負擔關稅，在店面的售價每5公斤也約僅3000日圓左右。相較下，同樣份量的國產米售價為4000至5000日圓，政府釋出的儲備米售價則是3500日圓左右，因此進口米的價格優勢非常明顯。

日本餐飲業界使用外國米的情況也日益普遍，吉野家和松屋從2024年起，部分門市的米飯已經從使用100％國產米，改為國產米與進口米的混合米。松屋從2025年4月起，甚至有門市改為100％使用進口米。（編輯：陳承功）1140424