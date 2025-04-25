英媒：川普不滿福斯新聞民調負評 矛頭指向梅鐸

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普在福斯新聞和華爾街日報刊登政府的負面報導後，憤而上社群媒體發文，鼓勵新聞集團（News Corp）創辦人梅鐸（Rupert Murdoch）「開始改革」這些新聞機構。

英國「獨立報」（The Independent）報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文吹捧他與梅鐸的關係，展現他對保守派新聞機構的影響力。

「新聞集團」旗下有福斯新聞（Fox News）和「華爾街日報」（Wall Street Journal）等媒體。梅鐸2013年卸下新聞集團執行長一職，2023年卸任董事長。

福斯新聞昨天發布一項民意調查，顯示選民在多數議題上普遍對川普感到不滿意。華爾街日報同時發出一篇社論批評川普的關稅政策。

川普在貼文中寫道：「梅鐸多年來告訴我，他要撤除福斯新聞仇恨川普、造假的民調人員，但他從未這樣做。這種『民調人員』多年來誤會我，還有『讓美國再次偉大』（MAGA）運動。」

他還說：「而且，既然他要做，就應該開始改革『熱愛中國的華爾街日報』。這太糟了！」

川普對華爾街日報生氣不是第一次，他數月來一直嚴厲批評此報刊登有關政府的負面評論報導。川普邀請梅鐸出席行政命令簽署儀式時，當著他的面公開批評此報的報導。

川普過去仰賴保守派新聞機構聲援，其中許多是新聞集團旗下媒體，助他在與向來高度批判的傳統媒體角力之際積極宣揚個人理念。

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目前他與梅鐸維持工作關係，不過兩人過去曾有齟齬，尤其是在川普2021年離開白宮後，梅鐸基本上不支持川普所謂大選存在舞弊的說法。

川普多次抨擊梅鐸，如今再次將矛頭指向這位94歲的媒體大亨，希望能影響新聞集團做出改變。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140425